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الدبلوماسيون الروس المطرودون يغادرون ألمانيا

08:51 م الإثنين 02 أبريل 2018
الدبلوماسيون الروس المطرودون يغادرون ألمانيا

وزير الخارجية الألماني

برلين/موسكو - (د ب أ)

أعلنت الخارجية الألمانية مساء اليوم الاثنين عن مغادرة الدبلوماسيين الروس الأربعة الذين قررت الحكومة الألمانية طردهم على خلفية تسميم العميل الروسي السابق سيجري سكريبال وابنته في بريطانيا.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن الدبلوماسيين الأربعة غادروا ألمانيا في عطلة عيد القيامة في خلال المدة التي حددتها لهم الحكومة، لكن لم يتم التعرف على الموعد الدقيق لمغادرتهم.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ عشرة أعوام التي يتم فيها طرد دبلوماسيين روس بشكل رسمي من ألمانيا.

في المقابل، ردت الحكومة الروسية بإعلان أربعة دبلوماسيين ألمان، أشخاصا غير مرغوب في بقائهم، ويتعين عليهم مغادرة موسكو خلال أسبوع في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل.

وأفادت معلومات (د.ب.أ)، بأن الدبلوماسيين الألمان الأربعة الملحق العسكري للقوات البرية والملحق العسكري للقوات الجوية المسؤولين عن الاتصالات مع العسكريين الروس، بالإضافة إلى شرطي وموظف في جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي).

تجدر الإشارة إلى أن روسيا ردت مطلع الأسبوع على طرد نحو 150 من دبلوماسييها من نحو 25 دولة ومن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالإعلان عن طرد عدد مماثل من دبلوماسيي هذه الدول الموجودين في روسيا.

وجاء طرد الـ25 دولة لدبلوماسيين روس، تضامنا مع بريطانيا في أزمة تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا.

وتتهم الحكومة البريطانية روسيا بالضلوع في تسميم سكريبال وابنته في جنوب بريطانيا في الرابع من الشهر الماضي.

الخارجية الألمانية ألمانيا الدبلوماسيون الروس سيجري سكريبال بريطانيا

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