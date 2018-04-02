قرار جمهوري من الأسد لإعادة تخطيط المناطق السورية

(مصراوي)

نشرت الوكالة الرسمية السورية (سانا)، اليوم الإثنين، نص قرار جمهوري من الرئيس بشار الأسد لإعادة تنظيم المناطق الإدارية.

وأشار موقع روسيا اليوم إلى أن القرار يأتي ضمن المخطط التنظيمي العام، في إطار عملية إعادة الإعمار في سوريا التي عانت من الحرب الاهلية منذ عام 2011.

وكتبت الوكالة السورية أن بشار الأسد أصدر "القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز احداث منطقة تنظيمية او اكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الادارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012."

ويأتي القرار بعد إعلان الاتفاق على خروج مسلحي المعارضة من آخر معاقلهم القريبة من العاصمة دمشق.

وأعلنت وسائل إعلامية سورية اليوم بدء خروج تنظيم "جيش الأسلام" المسلح المتمركز في مدينة دوما بالغوطة الشرقية المجاورة لدمشق.

واعتبرت وكالة رويترز أن الاتفاق يمثل أكبر انتصار للأسد منذ استعادة السيطرة على شرق حلب في عام 2016.

ويمكن الاطلاع على نص القرار الجمهوري من الوكالة الرسمية السورية من (هنا)