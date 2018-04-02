الرئيس الصيني يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - (مصراوى):

بعث الرئيس الصينى شى جين بينج برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، لتهنئة الأخير على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، وذلك حسبما أفادت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية.

وأشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين القاهرة وبكين في عهد السيسي، معربًا عن سعادته بتعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وقال شي إن الصين ومصر تتمتعان بصداقة طويلة الأمد، معربًا عن أمله في أن يسجل الشعب المصري، تحت قيادة السيسي، إنجازات أكثر أهمية في طريق التنمية.

كما أضاف شي أنه يقدر التطور في العلاقات بين الصين ومصر ويرغب في العمل مع السيسي لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر وتحقيق منافع أكثر للشعبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت اليوم فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، وذلك بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا نسبة 97.08% من إجمالي أصوات الناخبين.