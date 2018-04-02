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الشرطة الهندية تلاحق قرداً اصطاد رضيعاً

06:53 م الإثنين 02 أبريل 2018
الشرطة الهندية تلاحق قرداً اصطاد رضيعاً

(بي بي سي)

تبحث الشرطة في الهند عن قرد يُزعم أنه اختطف رضيعا، عثر على جثته لاحقا داخل بئر في ولاية أوريسا الشرقية.

وأفادت والدة الرضيع أنها رأت الحادثة أثناء وقوعها لكنها لم تتمكن من إنقاذ رضيعها.

وقد وجد أحد أقارب العائلة جثة الرضيع في بئر خلف المنزل بعد يوم واحد من اختطافه من قبل القرد الذي دخل منزل الرضيع.

ويقول ضباط الشرطة إن هذه "نادرة للغاية"، على الرغم من أن القرود غالباً ما تضبط وهي تمارس تخريب الممتلكات في المنطقة.

وقال ضابط في الشرطة المحلية لبي بي سي "نأمل أن نمسك بالقرد في غضون أسبوع".

وأضاف "في حين أن القرود التي تهاجم البشر أو تدخل المنازل بحثا عن الطعام وجودها شائع إلى حد ما، إلا أن هذه هي الحالة الأولى التي يختطف فيها قرد طفلا".

وتعمل الشرطة في هذه القضية جنبا إلى جنب مع قبيلة محلية مختصة في اصطياد القرود.

وقال مسؤولو الغابات في المنطقة لبي بي سي إن القرد دخل منزل العائلة في وقت مبكر من صباح السبت واختطف الطفل من داخل المنزل.

وقالت الطبيبة التي فحصت جثة الرضيع إنه لا توجد علامات إصابات خطيرة في الجثة، مضيفة أنه "يبدو أن سبب الوفاة هي حالة اختناق نتيجة الغرق".

وقال سكان محليون للصحفيين إن القرد ربما أسقط الطفل في البئر حين لاذ بالفرار.

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الشرطة الهندية خطف رضيع الهند

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