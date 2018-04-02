مقتل 10 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر انفجار قنبلة في الصومال

مقديشو - (د ب أ)

صرح مسئول صومالي بأن عشرة أشخاص لقوا حتفهم إثر انفجار قنبلة على جانب طريق في إقليم هيران.

وقال عبد الظاهر جوري عمدة بلدة بولا بارد إن "الانفجار وقع عندما مرت حافلة صغيرة فوق لغم على جانب طريق اليوم الاثنين"، مضيفا أن من بين القتلى أربعة أطفال.

وكثيرا ما تزرع حركة الشباب الإسلامية المتشددة قنابل على جوانب الطرق لاستهداف القوات الصومالية وقوات الاتحاد الافريقي، رغم أن معظم ضحايا هذه التفجيرات هم من المدنيين.

وقتل أربعة من بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال أمس الأحد في هجوم شنته حركة الشباب على قاعدتهم في إقليم شبيلي السفلى بجنوب غرب البلاد.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت القيادة العسكرية في أفريقيا (افريكوم)،اليوم الاثنين، مقتل خمسة من عناصر جماعة الشباب في غارة جوية .

وقالت القيادة، ومقرها مدينة شتوتجارت جنوبي المانيا، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين انه تم شن الغارة ظهر أمس الاحد لدعم الحكومة الاتحادية في الصومال وبالتنسيق معها.

وقال البيان "بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية الصومالية ، شنت القوات الأمريكية غارة جوية ضد مقاتلي حركة الشباب بالقرب من البر بالصومال ، بعد ظهر أمس الاحد " ، مما أسفر عن مقتل خمسة إرهابيين وتدمير مركبة واحدة .

واضاف البيان "نحن نقيم انه لم يقتل أي مدني في هذه الغارة الجوية".