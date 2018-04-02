ماذا كتب وزير الخارجية البريطاني بعد فوز الرئيس السيسي في الانتخابات؟

(مصراوي)

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إنه يتطلع إلى العمل مع حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد فوزه بولاية ثانية.

وأضاف جونسون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن مصر لديها فرصة خلال الأربع سنوات القادمة لبناء مجتمع ديمقراطي مزدهر، مبني على الحقوق التي ضمنها دستور عام 2014.

وتابع وزير الخارجية بالقول إن المملكة المتحدة سوف تبقى شريكًا رئيسيًا لمصر من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية ثانية، بحصوله على 21 مليونا و835 و387 صوتا بنسبة 97.08%.

فيما حصل منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، في المقابل على 656 ألفا و534 صوتًا في الانتخابات بنسبة 2.92%.