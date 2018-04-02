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نتنياهو : المرحلين من إسرائيل قد يذهبوا إلى كندا وألمانيا

06:16 م الإثنين 02 أبريل 2018
نتنياهو : المرحلين من إسرائيل قد يذهبوا إلى كندا وألمانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

غزة - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كندا وألمانيا وإيطاليا ستكون وجهات محتملة الى 16 ألف من اللاجئين الأفارقة الذين سيتم ترحيلهم إلى دول غربية بدلا من دول أفريقية ، بموجب اتفاق أعلنت تل أبيب اليوم الإثنين توقيعه مع الأمم المتحدة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن التوصل لاتفاق مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، يتم بموجبه ترحيل أكثر من 16 ألف من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الأفارقة من إسرائيل بمساعدة بلدان غربية وبتدخل مباشر منها ، كما سيُسمح الى 16 ألف شخص آخرين بالحصول على إقامات مؤقتة طالما أنهم يستوفون معايير لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، فقد جرى التفاوض بشأن ذلك الاتفاق خلال الأسابيع الأخيرة ، بعدما فشلت خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان أفريقية بسبب الانتقادات التي تعرضت لها تلك الخطة من جانب منظمات حقوقية.

نتنياهو إسرائيل كندا ألمانيا اللاجئين الأفارقة

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