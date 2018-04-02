سفير مصر بموسكو يحدد موعد مناقشة استئناف الرحلات الجوية الروسية بانتظام

موسكو - (أ ش أ)

صرح السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر بأن مناقشة استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية ستبدأ بعد تسيير الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة.

وقال السفير المصري ، في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين ، "تهدف جهودنا في الوقت الحاضر إلى استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، التي من المتوقع أن تبدأ في 11 - 12 أبريل الجاري".

وأضاف "بعد ذلك سيتم تحديد تاريخ بدء المباحثات حول إعادة تسيير الرحلات الجوية الروسية إلى المنتجعات المصرية".

وكان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف قد أعلن في وقت سابق عن خطط لإطلاق المفاوضات حول استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمدن السياحية المصرية في نهاية الربيع أو بداية الصيف من العام الجاري.

وأشار سوكولوف إلى أن الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة قد تستأنف في المستقبل القريب ، وأن شركات الطيران أقرت بالفعل رحلات في شهر أبريل الجاري في جدولها الزمني.