محافظ نينوى: عودة 70 عائلة مسيحية نازحة إلى مدينة الموصل

العراق - (د ب أ)

كشف محافظ نينوى، نوفل حمادي السلطان، اليوم الاثنين عن عودة 70 عائلة مسيحية نازحة من محافظة دهوك إلى مدينة الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد).

وقال السلطان لوكالة الأنباء الألمانية، إن "نحو 70 عائلة مسيحية عادت اليوم إلى مدينة الموصل تزامنا وابتهاجا بعيد القيامة، بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام قضوها خارج مناطقهم إثر احتلال تنظيم داعش لها عام 2014".

وأضاف ان "الكنائس المسيحية في الساحل الأيسر من الموصل استقبلت العوائل النازحة وسط احتفالات وترحيب بعودتهم"، موضحا أن "معظم العائدين هم من سكنة الساحل الأيسر الذي يشهد إعادة الأمن والأمان إلى المدينة وتوفير كافة الخدمات".

يذكر أن السلطان أعلن الشهر الماضي عن إعادة أكثر من أربعة الاف عائلة مسيحية نازحة منذ انتهاء عملية تحرير محافظة نينوى بالكامل من قبضة تنظيم داعش وإعلان الموصل محررة بالكامل في شهر مايو من العام الماضي.