الكرملين: ترامب دعا بوتين إلى زيارة واشنطن

موسكو -(د ب أ):

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى عقد لقاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح مستشار الكرملين يوري اوشاكوف أن ترامب وجه الدعوة إلى بوتين خلال اتصال هاتفي جرى في العشرين من آذار/مارس الماضي، وكان ما قد تم الإعلان عنه آنذاك أن الجانبين يفكران في عقد لقاء.

وأضاف اوشاكوف، وفقا لما نقلته عن وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أنه لم يتم الحديث عن الموعد الذي يمكن عقد فيه هذا اللقاء، وأعرب عن أمله في ألا تعود الولايات المتحدة وتسحب مقترحها.

ولم يصدر رد من الإدارة الأمريكية على ما أعلنه الكرملين، وكان قد صدر توجيه في أعقاب هذه المحادثة الهاتفية إلى وزيري خارجية البلدين بتنظيم لقاء بين ترامب وبوتين، واعرب اوشاكوف عن اعتقاده بأنه لم يحدث الكثير في هذا الصدد حتى الآن.

واعترف اوشاكوف بأن التوترات بين روسيا والغرب بسبب تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال، صعبت التحضيرات للقاء.

في الوقت نفسه، أكد بأن اللقاء بين بوتين وترامب يكتسب أهمية أكبر في أوقات الأزمات.

كانت أول مرة يلتقي فيها ترامب مع بوتين على هامش قمة العشرين التي عقدت في صيف 2017 بمدينة هامبورج في ألمانيا.

كانت الولايات المتحدة طردت 60 دبلوماسيا روسيا وأغلقت قنصلية روسية، تضامنا مع بريطانيا في أزمتها مع روسيا بسبب تسميم سكريبال، وردت روسيا بالمثل مؤخرا.

وتتهم الحكومة البريطانية روسيا بالضلوع في تسميم سكريبال وابنته في جنوب بريطانيا في الرابع من الشهر الماضي.