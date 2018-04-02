تركيا تبدأ العمل في إنشاء محطة طاقة نووية في مشروع روسي مشترك

إسطنبول - (د ب أ):

تبدأ أعمال البناء في أول محطة طاقة نووية في تركيا، غدا الثلاثاء، في مشروع مشترك مع روسيا ،تُقدر تكلفته بنحو 20 مليار دولار، ويرمي إلى خفض اعتماد أنقرة على واردات الطاقة.

يشار إلى أن الصفقة هي جزء من مشاريع طاقة أوسع مع روسيا، بما في ذلك خط أنابيب "ترك ستريم"، الذي تقدر تكلفته بأكثر من 12 مليار دولار، والذي سيوصل الغاز الروسي لكل تركيا وجنوب أوروبا.

وجرى الاتفاق على الصفقات من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي من المقرر أن يزور تركيا فيما تبدأ مراسم وضع حجر الأساس في أكويو بمحافظة مرسين في جنوب تركيا.

وقال الكرملين إن الرئيسين سيتابعان الفعاليات من خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وبالنسبة لبوتين، فإن زيارة أنقرة هي الأولى منذ إعادة انتخابه الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يلتقي بوتين وأردوغان نظيرهما الإيراني حسن روحاني في أنقرة لإجراء قمة بشأن سورية ،حيث تقوم الدول الثلاثة بدور الوسطاء الرئيسيين في الصراع الدائر هناك.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء التركية إن تركيا تتوقع أن تبدأ المحطة العمل بحلول 2023 وأن تسد 10 بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء.