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ترامب: المكسيك تستفيد من "نافتا".. ويجب تغيير قوانين الهجرة الأمريكية

05:04 م الإثنين 02 أبريل 2018
ترامب: المكسيك تستفيد من "نافتا".. ويجب تغيير قوانين الهجرة الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المكسيك تستفيد ماديًا من اتفاقية نافتا للتجارة الحرة، فلديهم قوانين قوية خاصة بالحدود أما قوانينا فمثيرة للشفقة، ومع حصولهم على كل هذه الأموال من الولايات المتحدة، أتمنى أنهم سيوقفون الأشخاص من دخول دولتهم ودولتنا بعد ذلك، على الأقل حتى يغير الكونجرس قوانين الهجرة الخاصة بنا.

وتابع ترامب في تغريدة أخرى عبر تويتر، من الممتع للغاية أن تشاهد شبكات الأخبار الكاذبة، ومن ضمن شبكات الإعلامية غير الصادقة التي تعاملت معها هي شبكة "Sinclair" للبث لكونها متحيزة، وهذه الشبكة أكثر تحيزًا من CNN وNBC، التي هي عبارة عن نكتة فقط.

وكتب ترامب أيضًا، حزين للغاية أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعملون ببطء شديد، على الوثائق وثائق غير المعتمدة التي طلبها الكونجرس، وهذا أمر مُحرج للغاية لدولتنا.

دونالد ترامب قوانين الهجرة المكسيك

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