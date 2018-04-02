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الرئيس الجزائري يُهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

04:51 م الإثنين 02 أبريل 2018
الرئيس الجزائري يُهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

القاهرة- (مصراوي):

أرسل رئيس الجمهورية الجزائرية، عبدالعزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للمدة ثانية.

وأعرب بوتفليقة في برقيته، عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، سائلا الله جل وعلا أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وينعم على الشعب المصري الشقيق باطراد التقدم والرخاء.

وقال إن الشعب المصري أثبت، مرة أخرى، بمشاركته في إنجاح الانتخابات الرئاسية وعيه العالي وسلوكه الحضاري المتميز وإرادته القوية، في تخطي الصعاب والمضي قدما بكل ثقة وثبات في بناء مستقبله في كنف الأمن والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، وحصوله على 21 مليونا و 835 ألفا و 387 صوتا. وحصل المهندس موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و 534 صوتا.

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