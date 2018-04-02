وفاة "ويني" الزوجة السابقة للرئيس الراحل نيلسون مانديلا
القاهرة - (مصراوي):
توفيت ويني مانديلا، الناشطة البارزة في الحملة المناهضة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا عن 85 عاما، بحسب ما قاله مستشار شخصي لها.
وكان الزوجان - اللذان اشتهرت صورتهما وهما متشابكا الأيدي عقب إطلاق سراح مانديلا من السجن بعد 27 عاما - رمزا للمقاومة ضد الفصل العنصري على مدى نحو ثلاثة عقود.
ولكن سمعة ويني في السنوات اللاحقة شابها التشويه قانونيا وسياسيا.
ويتوقع أن تصدر أسرتها في وقت لاحق بيانا بشأن الوفاة.
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