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وفاة "ويني" الزوجة السابقة للرئيس الراحل نيلسون مانديلا

04:50 م الإثنين 02 أبريل 2018
وفاة "ويني" الزوجة السابقة للرئيس الراحل نيلسون مانديلا

ويني مانديلا

القاهرة - (مصراوي):

توفيت ويني مانديلا، الناشطة البارزة في الحملة المناهضة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا عن 85 عاما، بحسب ما قاله مستشار شخصي لها.

وكان الزوجان - اللذان اشتهرت صورتهما وهما متشابكا الأيدي عقب إطلاق سراح مانديلا من السجن بعد 27 عاما - رمزا للمقاومة ضد الفصل العنصري على مدى نحو ثلاثة عقود.

ولكن سمعة ويني في السنوات اللاحقة شابها التشويه قانونيا وسياسيا.

ويتوقع أن تصدر أسرتها في وقت لاحق بيانا بشأن الوفاة.

نيلسون مانديلا ويني مانديلا جنوب إفريقيا

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