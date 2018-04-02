بوتين يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات

القاهرة- (مصراوي):

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره عبدالفتاح السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة، بحسب ما نقلته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

وقال بوتين، في خطابه للسيسي، إن نتيجة الانتخابات أثبتت سلطتك العظيمة بين مواطنيك ودعمهم الواسع لسياستك الهادفة إلى حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحّة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.

وأضاف الرئيس الروسي: "تقدر روسيا الشراكة الاستراتيجية مع مصر.. وأتوقع أن تحرز جهودنا المشتركة تقدما في التعاون المفيد للطرفين في كل المجالات، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة على المستوى الدولي والإقليمي، لا سيما في مواجهة التهديدات الأمنية العالمية. بلا شك، يصب ذلك في مصلحة شعبي بلدينا".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، وحصوله على 21 مليونا و 835 ألفا و 387 صوتا. وحصل المهندس موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و 534 صوتا.