وزير الخارجية الروسي: الغرب فقد كل أشكال اللباقة في ظل قضية العميل سكريبال

موسكو - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه يرى أن علاقات موسكو مع الغرب أصبحت سيئة للغاية على نحو لم تشهده منذ فترة طويلة بسبب قضية العميل المزدوج سيرجي سكريبال.

وقال لافروف اليوم الاثنين في العاصمة الروسية موسكو: "لاسيما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول تتبعها على نحو أعمى، فقدوا أي شكل من أشكال الليباقة. إنهم يستخدمون أكاذيب وتضليل".

وأضاف أنه حتى في فترات الحروب الباردة، كان يتم الالتزام على الأقل بقواعد معينة.

وجاء ذلك على خلفية الأزمة الدولية الخطيرة بسبب واقعة تسميم العميل الروسي السابق المزدوج سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا، حيث تحمل الحكومة البريطانية روسيا مسؤولية ذلك. وتضامنا مع لندن، قامت الولايات المتحدة وكثير من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا، بطرد نحو 140 دبلوماسيا. وكإجراء مضاد قامت موسكو أيضا بطرد كثير من الدبلوماسيين.

وأشار لافروف إلى أنه لم يتم البت حتى الآن فيما إذا كانت موسكو ستقوم بفرض عقوبات إضافية ضد الغرب أم لا على خلفية هذه الواقعة، وقال: "إلى أي مدى نذهب جميعا، لا يتعلق بنا"، مضيفا: "إننا لا نرغب في ألعاب الأطفال هذه".

ولكنه أوضح أن الغرب يعول على وسيلة الضغط هذه، وأشار إلى أنه من خلال عمليات الطرد يتم فقط الحد من إمكانية التوصل لحل للنزاع على مستوى دبلوماسي.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في تحسن الحالة الصحية قريبا لسيرجي سكريبال، موضحا أن موسكو ليس لديها أي اتصال مع جوليا سكريبال، التي تعد مواطنة روسية، وقال: "إنه لأمر مثير للسخط أن تظل جميع مطالبنا بلا إجابة وألا يكون لدينا أية إمكانية وصول لها دائما".