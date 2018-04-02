سقوط عدة قتلى في غارة على مدرسة دينية في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤولون محليون ووسائل إعلام في أفغانستان، اليوم الاثنين، أن غارة يزعم أنها أفغانية على مدرسة إسلامية في إقليم قندوز بشمال البلاد خلفت عشرات الضحايا.

وقال مولوي عبدالله، العضو بالمجلس الإقليمي في قندوز، إن نحو 50 إلى 60 من مسلحي طالبان قتلوا في الغارة، التي استهدفت مدرسة مولوي جوجور التي تجمع فيها أعضاء طالبان ومدنيون لتلاوة القرآن.

وقال عبدالله إن المدنيين أصيبوا أيضا، مضيفا أن عدد الضحايا من المدنيين غير معلوم بعد.

غير أنه بحسب محطة "تولو نيوز" التلفزيونية، قتل وأصيب أكثر من 25 شخصا في المدرسة التي ضربت الساعة 11 صباحا تقريبا (0630 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين من قبل سلاح الطيران الأفغاني.

وقالت الشرطة الإقليمية لقناة "تولو نيوز" إن الملا بيرياني وهو أعلى مسؤول بطالبان، كان أيضا متواجدا في المدرسة.

يشار إلى أن قندوز هي أكثر الأقاليم المضطربة في شمال أفغانستان. وسقطت عاصمة الإقليم التي تحمل نفس الاسم في أيدي طالبان لمدة أسبوعين في 2015.

وفي عام 2016، تسلل مقاتلو طالبان مجددا إلى العاصمة وقاتلوا قوات الأمن لعدة أيام قبل إخراجهم منها.