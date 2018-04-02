أردوغان بزي عسكري يتفقد قواته على الحدود السورية

القاهرة - مصراوي:

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، مخفرا حدوديا في ولاية هطاي جنوبي تركيا المحاذية للحدود مع سوريا، مرتديا الزي العسكري.

ورافق أردوغان، خلال زيارة مخفر "أوغول بينار" الحدودي، رئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي أكار، وقادة عسكريون، ولفيف من الرياضيين والفنانين الأتراك المتواجدين في المنطقة للتعبير عن "تضامنهم" مع جيش بلادهم في العسكرية الجارية "ضد التنظيمات الإرهابية" شمالي سوريا.

وأعلن الرئيس التركي في كلمة أمام الجنود في المخفر، أن القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" تمكنت من تحييد 3852 "إرهابيا" في منطقة عفرين.

وعقب مشاركة أردوغان فى مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم فى ولاية هاتاى، انتقل بطائرة هليكوبتر لزيارة القوات الحدودية التابعة للجيش التركي على الحدود مع سوريا.

والتقى أردوغان خلال الزيارة جنود أتراك وقادة من القوات المسلحة التركية، وأطلع على إجراءات "حماية الحدود" التركية .

وفي 24 مارس، تمكنت القوات التركية وفصائل سورية،خلال عملية عسكرية، من السيطرة على منطقة عفرين، بعد حوالي شهرين على انطلاق الهجوم، مما أدى إلى نزوح حوالي 200 ألف من سكان المنطقة.