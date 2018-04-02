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    غزة.. ارتفاع ضحايا "يوم الأرض" إلى 18 قتيلا

    02:19 م الإثنين 02 أبريل 2018
    غزة.. ارتفاع ضحايا "يوم الأرض" إلى 18 قتيلا

    أرشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    توفي شاب فلسطيني، الاثنين، متأثرا بجراح أصيب بها يوم الجمعة الماضي، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة ضمن فعاليات "مسيرة العودة الكبرى" - وفقا لسكاي نيوز.

    وأصيب الشاب فارس الرقب (29 عاما) خلال المواجهات على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، وكان يتلقى العلاج في مستشفى "غزة الأوروبي" في المدينة.

    وبوفاة الرقب، يرتفع عدد قتلى القناصة الإسرائيليين في هذه المواجهات إلى 18 قتيلا، بالإضافة إلى نحو 1700 جريح، جراح العشرات منهم خطيرة.

    الجيش الإسرائيلي ذكري يوم الأرض مسيرة العودة الكبرى

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