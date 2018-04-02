بدء محاكمة خليتين من داعش في الأردن

القاهرة - مصراوي:

تشرع محكمة أمن الدولة، الاثنين، بمحاكمة خليتين إرهابيتين تنتميان إلى تنظيم داعش المتشدد - بحسب سكاي نيوز.

ويحاكم في القضية الأولى 17 متهما ينتمون للتنظيم، إذ كانوا يخططون لاستهداف منشآت مدنية وعسكرية ومراكز تسوق ومحطات فضائية ورجال دين.

وتمكن جهاز المخابرات العامة الأردني من تفكيك الخلية في نوفمبر الماضي.

أما القضية الثانية، فيحاكم فيها 15 متهما بالانتماء لتنظيم داعش المتشدد، إذ كانوا يخططون لاستهداف مبنى مخابرات في مدينة الرصيفة بالقرب من عمان.

وتمكن جهاز المخابرات من تفكيك الخلية واعتقل أفرادها.

وقد وجهت للمتهمين في القضية الأولى تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، والترويج لجماعة محظورة هي تنظيم داعش، وبيع أسلحة وذخائر خلافا لأحكام القانون، تقديم أموال للقيام بأعمال إرهابية.

بالمقابل نفى جميع المتهمين في القضية الأولى ما وجه إليهم من تهم قبل أن ترفع الجلسة.