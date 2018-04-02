وصول أشلاء 38 هنديا من ضحايا داعش في العراق إلى نيودلهى

نيودلهي 2 - (د ب أ):

وصلت أشلاء 38 عاملا هنديا، قتلوا على يد مسلحي تنظيم "داعش" في العراق منذ أربعة أعوام، لنيودلهي على متن طائرة خاصة.

وهبطت الطائرة التي تحمل النعوش اليوم الاثنين في مدينة امريتسار بولاية بنجاب بشمال غرب الهند.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في كيه سينج، الذي كان بصحبة النعوش، إن السلطات العراقية تعرفت على الجثث من خلال عينات الحمض النووي " دي ان ايه".

وقامت الحكومة بإعداد سيارات إسعاف لنقل النعوش الى أسر الضحايا، معظمهم يقيمون في بنجاب.

وكان تنظيم داعش قد اختطف وقتل 39 عامل بناء في الموصل بعد فترة قصيرة من سيطرة التنظيم على المدينة الواقعة بشمال العراق عام 2014.

وقد عثر على جثث العمال في مقبرة جماعية بالموصل، وكانوا ضمن الكثير من الجثث التي اكتشفتها القوات العراقية بعدما استعادت السيطرة على المدينة العام الماضي.

وقال مسؤولون إنه مازال يتم التحقق من هوية أشلاء شخص آخر.

وعقب إجراء اختبارات الحمض النووي على الجثث، أكدت الحكومة الهندية في 20 مارس الماضي مقتل العمال.

ولكن الحكومة واجهت انتقادات بسبب التأخر في تأكيد مقتل العمال، وهو ما ذكرته وسائل الإعلام الهندية قبل التأكيد بفترة، كما قالت المعارضة إن الحكومة ضللت أسر الضحايا.

وقال سينج للصحفيين" نحن نعرب عن شكرنا للسلطات العراقية لمساعدتها في تحديد موقع الضحايا، والتأكد من هوية أصحاب الأشلاء، الحكومة الهندية لم تدخر جهدا للعثور على الهنود المفقودين".

ويشار إلى أن معظم الـ10 آلاف هندي الذين يعيشون، ويعملون في العراق فروا منها خلال تصاعد موجة العنف عام 2014.