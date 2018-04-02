محطات في مشوار الـ"7 سنوات" لسد النهضة (فيديوجرافيك)

كتبت- رنا أسامة:

تحِل اليوم، الاثنين، الذكرى السنوية السابعة على بدء بناء سد النهضة، الذي وصفه رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، أبي أحمد، بأنه "الموُحّد للشعوب الإثيوبية".

يجري العمل على قدمٍ وساق لإتمام بنائه نهاية العام الجاري، وفق أغلب التقديرات، لاسيّما بعد الانتهاء من نحو 64 بالمائة من عمليات البناء، ورفع قوة توليد الطاقة له من 5 آلاف و250 إلى 6 آلاف و450 ميجاوات، والإعلان عن بدء موعد إنتاج الطاقة من السد نهاية هذا العام.

تخشى مصر أن يؤدي يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.

بداية من وضع رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ميليس زيناوي حجر الأساس لبناء السد في 2011، مرورًا بتعثّر المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، وصولًا إلى الانتهاء من 64 بالمائة من عمليات البناء، يستعرض "مصراوي" في الفيديوجرافيك التالي مشوار سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل.