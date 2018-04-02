القوات التركية تدمر مواقع لمنظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم الاثنين تدمير ثمانية مواقع لحزب العمال الكردستاني (بي كا كا) الإرهابية في منطقتي هاكورك وجبال قنديل بشمالي العراق.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان صحفي بثته وكالة الأناضول التركية الرسمية اليوم ، إن "مقاتلات من القوات الجوية، نفذت أمس الأحد غارات على مواقع لإرهابيي منظمة "بي كا كا" في منطقتي هاكورك وجبال قنديل شمالي العراق.

وأضافت أن "الغارات أسفرت عن تدمير ثمانية مواقع للإرهابيين شملت مخابئ، ومخازن أسلحة".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تصنف منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها إرهابية، وتتهمها بشن هجمات داخل البلاد، وتتعقب المشتبهين بالانتماء إليها في جنوب شرقي البلاد وشمالي كل من العراق وسوريا.