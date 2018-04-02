رئيس وزراء إثيوبيا الجديد يتعهد بالإصلاح خلال خطاب تنصيبه

أديس أبابا- (د ب أ):

أدى رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد اليمين الدستورية لتولي منصبه اليوم الاثنين، متعهدا" بالتغاضي عن جميع أخطاء الماضي" واعتذر عن وقوع قتلى في صفوف المدنيين خلال المظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة في البلاد.

وقال أبي في خطاب تنصيبه أمام النواب الإثيوبيين "هذه لحظة تاريخية نفتح خلالها فصلا جديدا في تاريخ دولتنا".

وأضاف "هذا وقت مهم لنا لكي نتعلم من أخطائنا في الماضي، ونتغاضى عما وقع من أخطاء. نتفهم أن هناك الكثير من المشاكل التي يجب حلها بصورة عاجلة".

وتولى أبي منصب رئيس الوزراء خلفا هايلى ميريام ديسالين، الذي قدم استقالته وقال إنه يأمل أن تساعد استقالته في إنهاء المظاهرات واسعة النطاق المناهضة للحكومة، التي أودت بحياة عدة مئات، بصورة رئيسية في منطقتي اوروميا وامهرة.

وطالب المتظاهرون خلال الاحتجاجات المستمرة منذ عام 2015، بمزيد من الحريات السياسية والإفراج عن رموز المعارضة. ويشعر مواطنو منطقة أوروميا بأنهم يتعرضون للتهميش من الناحية السياسية والاقتصادية.

ويشار إلى أن أبي يعد أول سياسي من أوروميا يتولى منصب رئيس الوزراء.

ويعتبر أبي،32 عاما، الذي وصل إلى رتبة ليفتانت كولونيل، وشغل منصب وزير العلوم والتكنولوجيا فى السابق، من الإصلاحيين.

قال أبي، رئيس وزراء ثاني أكبر دولة من حيث تعداد السكان في أفريقيا، في خطابه إنه يهدف لإجراء حوار جديد مع ارتيريا، كما دعا الإثيوبيين في الشتات للمشاركة بفعالية في السياسة.

وأشار إلى أن إدارته سوف تعطي مساحة أكبر للأحزاب المعارضة.