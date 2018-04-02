ارتفاع حصيلة القتلى في صدامات غزة الجمعة إلى 17 فلسطينيا

(أ ف ب):

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن شابا فلسطينيا توفي صباح الاثنين متاثرا بجروح اصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي خلال الصدامات الجمعة في خان يونس بجنوب القطاع.

وقال أشرف القدرة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن "الشاب فارس الرقب (29 عاما) استشهد صباح اليوم (الاثنين) متاثرًا بجروح اصيب بها الجمعة بعيار ناري في البطن شرق خان يونس".

من جهتها وفي بيان مقتضب، قالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين إنها "تنعي ابنها البار فارس الرقب شهيدا".

وبذلك يرتفع إلى 17 عدد القتلى الفلسطينيين في هذه المواجهات التي جرح فيها نحو 1480 فلسطينيا منذ الجمعة حتى مساء الاحد من بينهم 800 بالرصاص الحي، كما اوضح القدرة الذي اشار الى ان عشرات منهم في حالات خطرة.

وقال أحد اقارب الرقب الذي نقل جثمانه الى مستشفى "غزة الاوروبي" بخان يونس أنه "لم يكن يشكل اي خطر" على الجنود الإسرائيليين عندما جرح بينما ساعد في نقل مصابين الى سيارات الاسعاف.

وكان مصور لوكالة فرانس برس التقط صورة لفارس الرقب وهو ينقل احد الجرحى في منطقة شرق خان يونس.

وتوجه عشرات آلاف الفلسطينيين الجمعة إلى المنطقة الحدودية في إطار حركة الاحتجاج التي من المقرر أن تستمر ستة اسابيع للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع.