اليوم.. إثيوبيا تحتفل بالذكرى السابعة لبدء بناء سد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

تحتفل إثيوبيا، اليوم الاثنين، بالذكرى السنوية السابعة لبدء إنشاء سد النهضة في مدينة غوبا بإقليم بني شانجول جوموز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبة الرسمية (إينا).

وأعلن مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لبناء السد، أنه سيتم إعداد العديد من برامج جمع الأموال في جميع أنحاء البلاد احتفالًا بهذه المناسبة.

ونقلت الوكالة عن فكرتي تامير، نائب المدير العام للمكتب، قوله إن "إثيوبيا تعتزم جمع 1.4 مليار بر إثيوبي هذا العام كجزء من الجهود المبذولة لجمع الأموال من أجل السد"، مُشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم مختلف الفعاليات لهذا الحدث، بما في ذلك تنظيم السباقات على المستوى الوطني، المُتوقع أن تجذب نحو مليون مشارك.

وذكرت الوكالة أن الإثيوبيين في الداخل والخارج جمعوا حتى الآن أكثر من 10.9 مليار "بر" إثيوبي لبناء السد، الذي اكتملت مراحل بنائه حتى الآن بنحو أكثر من 64 بالمائة.

وبدأت إثيوبيا عمليات البناء عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.

في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.