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المرصد السوري: مقتل 20 عنصرا من قوات النظام في هجمات لداعش بدير الزور

11:11 ص الإثنين 02 أبريل 2018
المرصد السوري: مقتل 20 عنصرا من قوات النظام في هجمات لداعش بدير الزور

الجيش السوري

لندن- (أ ش أ):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الاثنين، مقتل 20 عنصرًا من قوات الجيش السوري إثر سلسلة هجمات شنها تنظيم داعش في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال المرصد - وفقا لقناة ( العربية الحدث ) - "إن تنظيم داعش بات يسيطر على 5% من الأراضي السورية"، مضيفا أن التنظيم يشن أغلب هجماته من شرق سوريا، أو حي القدم الواقع جنوب العاصمة دمشق .

وكان المرصد السوري أعلن - أمس - مقتل 9 عناصر موالية للجيش السوري في اشتباكات، مشيرا إلى ارتفاع أعداد قتلي من قوات السورية إلى 182 خلال 20 يوما من المعارك ، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 47 عنصرا من التنظيم.

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لندن المرصد السوري لحقوق الإنسان حقوق الإنسان تنظيم داعش الجيش السوري

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