وفاة ديكتاتور غواتيمالا السابق ايفريت ريوس مونت المتهم بالابادة

(أ ف ب):

توفي ديكتاتور غواتيمالا السابق ايفرين ريوس مونت المتهم بابادة مجموعات لقبائل المايا، أمس الأحد، بعد اصابته بجلطة عن 91 عاما، كما اعلن أحد محاميه.

وقال خايمي ايرنانديز الذي دافع عن ريوس مونت خلال محاكمته، إن الديكتاتور السابق توفي في منزله ودفن بعد ساعات بحضور اقربائه.

وصرح لويس روزاليس وهو محام آخر أن رئيس الدولة الأسبق "توفي بهدوء مقتنعا بأن بلاده لم تشهد يوما إبادة وبأنه برىء من الاتهامات الموجهة إليه" في إطار الحرب الأهلية التي مزقت البلاد بين 1960 و1996.

وأضاف أنه دفن بعد ساعات في مقبرة خاصة في العاصمة. وقالت ابنته زوري ريوس إنه "رحل حرا، مات حرا"، بينما كان اصدقاؤه يرددون "يحيا الجنرال ريوس مونت الذي خلصنا من الشيوعيين"، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وفي الوقت نفسه، تظاهرت عشرات العائلات في العاصمة الأحد للمطالبة بالعدالة. وكتب المتظاهرون باللون الاحمر امام مقر الحكومة السابق "ريوس مونت ارتكب ابادة الشعوب لا تصفح ولا تنسى ابدا". وقد رفعوا علم بلدهم ملطخا بدماء كرمز للعنف في عهده.

وخلال حكم ريوس مونت (1982-1983) ارتكبت اسوأ المجازر خلال 36 عاما من الحرب الاهلية في غواتيمالا.

والعسكري السابق متهم بانه دمر قرى لقبائل المايا وتوفي قبل انتهاء محاكمته التي تجري في جلسات مغلقة. وكان اطباء اكدوا اصابته بالخرف وامراض اخرى.

وكان وضعه الصحي سيسمح له في حال الحكم عليه، بان يمضي عقوبته في منزله او في مركز للعناية تختاره عائلته.

وحكم على رئيس الدولة السابق في العاشر من مايو 2013 بالسجن ثمانين عاما بعد ادانته بالابادة، لكن الحكم الغي بقرار من المحكمة الدستورية على هيئة قضائية في البلاد، بسبب عيوب في الاجراءات.

وكان ريوس مونت متهما خصوصا بقتل 1771 من افراد المايا في منطقة كويشي (شمال).

ووصل ريوس مونت الى السالطة في انقلاب في 23 مارس 1982 واطاحه وزير الدفاع في حكومته اوسكار ميخيا فيكتورس في 8 أغسطس 1983.