كيم جونغ أون عبر عن "تأثره العميق" بالحفل الموسيقي الكوري الجنوبي

(أ ف ب):

ذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الذي صفق بحرارة في الحفل الذي قدمه نجوم كوريون جنوبيون لموسيقى الكي-بوب في بيونغ يانغ، عبر عن "تأثره العميق" بما شاهده.

وكان حضور كيم جونغ أون وزوجته المغنية السابقة ري سول جو الحفل، الأحد، أمرًا غير عادي. وهو أول زعيم كوري شمالي يحضر حفلا لكوريين جنوبيين.

وقد صافح الفنانين الذين قدموا عرضا لاغاني الكي-بوب التي تجمع بين كل انواع الموسيقى الشعبية في كوريا الجنوبية "وعبر لهم عن شكره العميق" كما قالت الوكالة.

وأضافت أن كيم "عبر عن تأثره العميق برؤية شعبنا يحيي بصدق هذا العرض ويعمق معرفته بالفنون الشعبية في الشطر الكوري الجنوبي".

ويشكل هذا العرض وعرض آخر مقرر الثلاثاء، مؤشرا إلى انفراج واضح في العلاقات بين الشمال والجنوب بعد دورة الالعاب الأولمبية الشتوية التي جرت في الجنوب.

وأرسل كيم جونغ أون إلى الاولمبياد رياضيين ووفدا تقوده شقيقته الصغرى.