هيومان رايتس ووتش تحث ميانمار على إطلاق سراح جندي طفل سابقا

يانجون- (د ب أ):

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم، الاثنين، ميانمار إلى إلغاء إدانة الجندي الطفل السابق أونج كو هتوي، الذي اعتقل بسبب تحدثه حول ما مر به من تجارب .

وأصدرت محكمة في يانجون يوم الأربعاء الماضي حكما بحق أونج كو هتوي بالسجن لمدة سنتين مع الأشغال الشاقة بموجب المادة 505 (ب) في قانون العقوبات، تحظر الأعمال "التي من المحتمل أن تسبب الخوف أو الإزعاج للشعب".

وقال مدير شؤون آسيا في "هيومان رايتس ووتش" براد آدمز، في بيان له :"إن محاكمة أونج كو هتوي، تكشف أبعاد جهود جيش ميانمار لإسكات أي شخص يفضح ما يرتكبونه من أخطاء".

وأضاف أنه :"يجب أن يتلقى الجنود الأطفال السابقون الدعم وإعادة التأهيل ، وليس المزيد من الانتهاكات العسكرية".

وألقي القبض على أونج كو هتوي في أغسطس العام الماضي بعد إجراء مقابلة مع إذاعة آسيا الحرة قال فيها إنه تم تجنيده من قبل الجيش في عام 2005 ، بينما كان عمره 15 عاما.

وتم إطلاق سراحه مؤخرا بعد قضاء عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة قتل رجل بعد هروبه من جيش ميانمار في عام 2007 ، وهي جريمة يقول إنه لم يرتكبها.

وقال أونج كو هتوي أمام المحكمة الأسبوع الماضي :"لم تصدر عني إساءة للدولة ، لقد تحدثت عما عانيته، وعن تجربتي في الجيش، يجب ألا أتعرض للاتهام بموجب المادة 505 (ب)" .

ويواجه أونج كو هتوي اتهامات أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر ، بسبب الوقوف على نسخة من دستور ميانمار احتجاجا عليه .

وتواصل منظمات حقوق الإنسان الحث على إصلاح القوانين القمعية في ميانمار ، التي لا يسمح الكثير منها بالإفراج بكفالة ، وتعد من بقايا الحكم الاستعماري.