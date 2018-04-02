بعثة الاتحاد الافريقي بالصومال تعلن مقتل 4 من جنودها في هجوم لجماعة "الشباب"

مقديشو- (د ب أ):

أعلنت بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال، اليوم الاثنين، مقتل أربعة من جنودها، في هجوم شنته جماعة "الشباب" الاسلامية المتشددة، على قاعدتها في منطقة "شبيلي السفلى" في جنوب غرب البلاد.

وكانت جماعة الشباب زعمت بعد الهجوم الذي شنته أمس الأحد، أنها قتلت 59 من قوات حفظ السلام، إلا أن بعثة الاتحاد الإفريقي قالت إن جماعة الشباب هي التي تكبدت خسائر فادحة، حيث فقدت 30 – على الأقل - من مقاتليها.

وتشن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تسعى لإقامة دولة إسلامية في الصومال، هجمات بشكل منتظم على مبان حكومية وفنادق ومطاعم، في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الافريقي.

وفي أكتوبر الماضي، قتل أكثر من 500 شخص، عندما فجر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات في العاصمة.

ومنذ وقوع ذلك الهجوم، وهو الأكثر دموية على الاطلاق في الصومال، تعهد الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد بالقضاء على جماعة "الشباب".

وشهد العام الماضي خروج عشرات الآف إلى الشوارع في الصومال في حالة غضب عارم، مطالبين بالقضاء على الجماعة المتشددة.

وتعمل فى الصومال بعثة حفظ سلام كبيرة تابعة للاتحاد الإفريقي منذ عام 2007، تضم قوات من كينيا وأوغندا وإثيوبيا ودول أخرى.