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متمردون يقتلون جنديا إندونيسيا بالقرب من منجم أمريكي

10:40 ص الإثنين 02 أبريل 2018
متمردون يقتلون جنديا إندونيسيا بالقرب من منجم أمريكي

جاكرتا- (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام إندونيسية اليوم، الاثنين، أن جنديا قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع متمردين انفصاليين مشتبه بهم بالقرب من منجم للفحم والنحاس مملوك للولايات المتحدة الأمريكية في إقليم بابوا الإندونيسي.

ونقلت وكالة انتارا للأنباء عن مصادر محلية لم تسمها القول إن عددا غير محدد من المتمردين قتلوا أيضا خلال الاشتباك، الذي وقع في منطقة تيمباجابورا أمس الأحد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش على الحادث.

ويشار إلى أن عدة اشتباكات وقعت خلال الأعوام الأخيرة بين القوات الأمنية والانفصاليين بالقرب من منجم الذهب والنحاس الذي تديره وحدة محلية تابعة لشركة فربورت- مكموران الأمريكية.

ويشهد إقليم بابوا الغني بالموارد تمردا انفصاليا محدود منذ عقود.

إندونيسيا أمريكا إقليم بابوا منجم ذهب

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