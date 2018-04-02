وفد باكستاني يبحث في كابول خطة السلام

كابول/إسلام آباد - (د ب أ):

وصل وفد باكستاني رفيع المستوى إلى أفغانستان لإجراء محادثات حول خطة العمل الأفغانية - الباكستانية للسلام والتضامن.

وأفادت محطة "جيو" الاخبارية الباكستانية اليوم الإثنين بأن وزيرة الخارجية تيهمينا جانجوا، تترأس الوفد الباكستاني الذي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى، من بينهم المدير العام للعمليات العسكرية، الميجور جنرال شمشاد ميرزا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، الدكتور محمد فيصل، وصول الوفد إلى باكستان، من خلال صورة للوفد قام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر".

وذكرت "جيو" أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الباكستاني، شهيد خاقان عباسي، كابول، في السادس من نيسان/إبريل الجاري، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية أمس الاحد.