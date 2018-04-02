الاحصاء الكويتية : 12 % فقط نسبة النساء من المناصب القيادية بالكويت

الكويت- (أ ش أ):

كشفت احصائية رسمية حديثة صادرة عن الإدارة المركزية الكويتية للاحصاء، عن أن نسبة النساء الكويتيات في المناصب القيادية في كل القطاعات الحكومية، لا تتجاوز 12 % .

وأوضحت الاحصائية الصادرة ضمن احصائية العاملين في القطاع الحكومي، أن عدد المناصب القيادية بلغ 531 منصبا، يشغل الرجال منها 463 منصبا، فيما تشغل النساء 68 منصبا فقط.

وأشارت الاحصائية الى أن عدد المناصب القيادية التي تشغلها الإناث في الوزارات والإدارات الحكومية بلغ 40 وظيفة فقط، من أصل 306 وظائف، أي بنسبة 13% ، لافتة فى الوقت نفسه الى أن 8 نساء فقط، يشغلن مناصب قيادية في الجهات الحكومية التي لها ميزانية ملحقة، من أصل 71 وظيفة، أي بنسبة 11%، بينما في الجهات ذات الميزانية المستقلة، تشغل النساء 16 وظيفة قيادية من أصل 98 وظيفة، بنسبة 16%.

وأضافت الاحصائية أنه في الشركات المملوكة بالكامل للدولة، تبين أن نصيب النساء من الوظائف القيادية بلغ 4 وظائف فقط من أصل 56 وظيفة، بنسبة 7% .