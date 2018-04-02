المرصد السوري: تصفية قياديين اثنين من جيش الاسلام بمدينة دوما

لندن- (أ ش أ):

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تمت تصفية قياديين اثنين من جماعة "جيش الاسلام" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، عثر على جثتيهما في أطراف المدينة.

وأشار المرصد السوري ـ ومقره لندن ـ إلى أن التصفية تمت بعد التوصل لاتفاق نهائي بين "جيش الإسلام"، والجانب الروسي على الرحيل عن الغوطة ، وأضاف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين ـ أن الاتفاق يجري بتكتم من "جيش الإسلام" على مجريات المفاوضات أو الاتفاقات.

كان مدير المرصد رامي عبد الرحمن قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الاتفاق الروسي مع فصيل "جيش الإسلام" المعارض المسلح للخروج من مدينة دوما بالغوطة الشرقية سيكون على 3 مراحل ، وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل السماح للعناصر السابقة في ما يعرف بـ "الاتحاد الإسلامي" المعتزلين للقتال ولنشطاء وجرحى بالخروج من مناطق جيش الإسلام تجاه مدينة إدلب.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستكون بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة دوما بهدف طمأنة المدنيين، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستكون بخروج من لا يرغب بالاتفاق مع الروس إلى مدينة "جرابلس".