الصين تحث الولايات المتحدة على إلغاء التدابير الحمائية

بكين- (أ ش أ):

حثت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة على إلغاء التدابير الحمائية التي قالت إنها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل إعادة التجارة الثنائية للمنتجات ذات الصلة إلى طبيعتها.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان بثته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد الواردات من جانب أقلية من الدول يمثل إساءة استخدام بند الاستثناء الأمني لمنظمة التجارة العالمية ويتعارض بشكل جدي مع مبدأ عدم التمييز في نظام التجارة متعدد الأطراف، مشيرة إلى أنها "أضرت بمصالح الصين بشكل خطير".

واقترحت الوزارة فرض تعريفات جمركية على منتجات من الولايات المتحدة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في 23 مارس الماضي بهدف موازنة الخسائر الناجمة عن القرار الحمائي والأحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة بفرض تعريفة بنسبة 25% على الحديد و10% على الألومنيوم، قائلة إن استطلاعا للرأي العام تم القيام به حتى 31 مارس الماضي واستنادًا إلى الدعم القوي قررت البلاد إدخال التدابير الخاصة بالمنتجات الأمريكية حيز التنفيذ".

جاء بيان وزارة التجارة الصينية تعليقًا على إعلان الصين وقف الامتيازات الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية ابتداء من اليوم الاثنين إلى جانب اعلان وزارة المالية الصينية أن البلاد قررت فرض تعريفة بنسبة 15% على 120 سلعة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة بما في ذلك الفواكه والمنتجات المرتبطة بها وتعريفة بنسبة 25% على ثمانية بنود من الواردات بما في ذلك لحم الخنزير والمنتجات ذات الصلة من أمريكا.