 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

علاوة المعاشات أحد السعف السيارات الكهربائية محمد صلاح أوبر وكريم العملية الشاملة 2018

السفير الروسي بلندن يتهم الاستخبارات البريطانية بتسميم "سكريبال"

10:15 ص الإثنين 02 أبريل 2018
السفير الروسي بلندن يتهم الاستخبارات البريطانية بتسميم "سكريبال"

السفير الروسي لدى بريطانيا الكسندر ياكوفينكو

موسكو- (أ ش أ):

اتهم السفير الروسي لدى بريطانيا، الكسندر ياكوفينكو، اليوم الإثنين، جهاز الاستخبارات البريطاني بتسميم العميل الاستخباراتي الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.

وقال ياكوفينكو -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نسختها الإنجليزية- إن " العملية الاستفزازية قام بها جهاز الاستخبارات البريطاني، ولم يزيدونا بأية حقائق، إنهم يرفضون التعاون معنا، إن مثل هذا الوضع يقودنا إلى الحكم على أنه استفزاز نظمته أجهزة سرية".

وأضاف الدبلوماسي أن هناك سببين للقيام بهذه العملية الاستفزازية وهما الحاجة إلى إخفاء حقيقة أن لندن قد قبلت تقريبا جميع الشروط التي وضعتها بروكسل في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والسبب الثاني هو نيتها أن تتزعم ما يسمى بردع روسيا والحاجة إلى كسب دعم كل من البرلمان والشعب.

هذا المحتوى من

السفير الروسي لندن بريطانيا سيرجي سكريبال جهاز الاستخبارات البريطاني

الخبر التالى:

الصين تحث الولايات المتحدة على إلغاء التدابير الحمائية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان