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اليمن يطالب الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية ضد انتهاكات الحوثيين

09:05 ص الإثنين 02 أبريل 2018
اليمن يطالب الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية ضد انتهاكات الحوثيين

راجح بادي

عدن- أ ش أ:

طالب المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية ضد انتهاكات مليشيات الحوثي خاصة بعد إحراقها مخازن المساعدات الإنسانية بمدينة الحديدة.

وقال بادي -في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الإثنين: "ننتظر مواقف دولية أكثر جدية وخاصة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن"، مضيفًا أنه لا يجب استخدام لغة المهادنة مع الحوثيين وخاصة بعد قيامهم بحرق مخازن تضم مساعدات إنسانية في الحديدة.

ودعا برنامج الغذاء العالمي ليوضح للعالم أجمع من الذي يقف وراء حرق مخازن المساعدات.

وكان وزير الإدارة المحلية اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح قد دعا في وقت سابق إلى إجراء تحقيقات أممية عاجلة في حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

هذا المحتوى من

Asha
الأمم المتحدة الحكومة اليمنية الحوثيين مخازن المساعدات الإنسانية
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