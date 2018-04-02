كارلوس ألفارادو يحسم رئاسة كوستاريكا

سان خوسيه- (د ب أ):

أعلنت اللجنة الانتخابية في سان خوسيه مساء الأحد، أن وزير العمل السابق كارلوس ألفارادو فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كوستاريكا.

وقالت اللجنة إن كارلوس ألفارادو، من حزب "العمل للمواطنين"، حصل على أكثر من 79.60% من الأصوات، بعد فرز 95% من إجمالي الأصوات.

وتنافس وزير العمل السابق 38 عاما، مع المبشر والبرلماني فابريسيو ألفارادو 43 عاما، مرشح حزب "الإصلاح الوطني" المحافظ.

جدير بالذكر أن المرشحين لا تجمعهما صلة قرابة رغم أنهما يحملان اسم العائلة نفسه.

ويعتقد أن شعبية فابريسيو ألفارادو قد حققت قفزة في الفترة التي سبقت انتخابات الإعادة نتيجة انتقاده في يناير الماضي لحكم قضائي أصدرته "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان"، والذي دعا إلى تشريع زواج المثليين في كوستاريكا – وهي دولة محافظة بشكل تقليدي.