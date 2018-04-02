 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

علاوة المعاشات أحد السعف السيارات الكهربائية محمد صلاح أوبر وكريم العملية الشاملة 2018

​"حفتر": تحرير درنة من الإرهاب بات وشيكًا

02:13 ص الإثنين 02 أبريل 2018
​"حفتر": تحرير درنة من الإرهاب بات وشيكًا

المشير خليفة حفتر

القاهرة- (د ب أ):

قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر -المعين من جانب مجلس النواب المنتخب-، إن "تحرير مدينة درنة بات وشيكًا" من الإرهاب.

جاءت تصريحات المشير خليفة حفتر خلال زيارته، اليوم الأحد، إلى بلدة عين مارة (30 كلم جنوب غرب مدينة درنة) ولقائه عددًا من أعيانها ووجهائها -بحسب موقع "بوابة الوسط".

وأشار المشير حفتر إلى أن "القيادة العامة منحت أكثر من فرصة للجماعات المتطرفة بدرنة لكي تسلم سلاحها وتحقن دماءها دون جدوى".

يشار إلى أن مدينة درنة سقطت في يد جماعة جهادية تعرف بمجلس شورى المجاهدين مرتبطة بتنظيم القاعدة منذ أحداث الثورة الليبية في شهر فبراير عام 2011.

خليفة حفتر لبيا مدينة درنة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان