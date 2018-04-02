​"حفتر": تحرير درنة من الإرهاب بات وشيكًا

القاهرة- (د ب أ):

قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر -المعين من جانب مجلس النواب المنتخب-، إن "تحرير مدينة درنة بات وشيكًا" من الإرهاب.

جاءت تصريحات المشير خليفة حفتر خلال زيارته، اليوم الأحد، إلى بلدة عين مارة (30 كلم جنوب غرب مدينة درنة) ولقائه عددًا من أعيانها ووجهائها -بحسب موقع "بوابة الوسط".

وأشار المشير حفتر إلى أن "القيادة العامة منحت أكثر من فرصة للجماعات المتطرفة بدرنة لكي تسلم سلاحها وتحقن دماءها دون جدوى".

يشار إلى أن مدينة درنة سقطت في يد جماعة جهادية تعرف بمجلس شورى المجاهدين مرتبطة بتنظيم القاعدة منذ أحداث الثورة الليبية في شهر فبراير عام 2011.