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ردًا على ترامب.. الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات أمريكية

02:11 ص الإثنين 02 أبريل 2018
ردًا على ترامب.. الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات أمريكية

ترامب

بكين- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، الأحد، أن الصين قررت فرض رسوما جمركية جديدة على منتجات أمريكية من ضمنها فاكهة ولحوم الخنزير ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وأعلنت وزارة المالية الصينية فرض 15% على الفواكه والمنتجات ذات الصلة، و25% على منتجات أخرى من بينها لحم الخنزير، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وستتأثر 128 سلعة أمريكية بالتعريفات الجديدة التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على الواردات الصينية تبلغ 25% على الصلب و10% على منتجات الألمنيوم.

وردا على ذلك، قالت بكين إن التعريفات "ألحقت ضررا شديدا بنظام التجارة متعدد الأطراف" وأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.

الصين رسوم جمركية منتجات أمريكية ترامب

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