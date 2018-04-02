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أهم التصريحات في 24 ساعة: أنت ضعيف.. وإسرائيل دولة إرهاب

12:05 ص الإثنين 02 أبريل 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: أنت ضعيف.. وإسرائيل دولة إرهاب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إعداد - هشام عبد الخالق:

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأنه "ضعيف جدًا"، كما وصف إسرائيل بأنها "دولة إرهاب"، واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بريطانيا والولايات المتحدة بالسعي لمنع بلدها من استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان المتظاهرين الفلسطينيين بتصعيد حدة قمع مسيراتهم الحدودية في قطاع غزة.

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