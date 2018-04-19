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لودريان ينفي نية فرنسا التدخل عسكريًا في سوريا بعد الضربات الأخيرة

11:54 م الخميس 19 أبريل 2018
لودريان ينفي نية فرنسا التدخل عسكريًا في سوريا بعد الضربات الأخيرة

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

موسكو/باريس (د ب أ)

نفى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أي نية للتدخل عسكريًا في سوريا، بعد الغارات الأخيرة التي شاركت فيها فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال لودريان- فى تصريحات تليفزيونية، نقلتها اليوم الخميس قناة"روسيا اليوم": "لا يوجد أي تدخل عسكري ما عدا التدخل الذي وقع بالفعل (الغارات الثلاثية على سوريا في 14 أبريل) ضد الترسانة الكيميائية" بحسب روسيا اليوم.

وأشارت القناة الى إعلان المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الأمريكي، الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم عن محدودية قدرات سوريا على استخدام السلاح الكيميائي، وأن الضربات الغربية لم تغير الميزان الاستراتيجي في البلاد.

وذلك بعد أن أغارت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على مواقع حكومية سورية بأكثر من 100 صاروخ، ومن دون تفويض من مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل، استنادًا إلى مزاعم منظمة "الخوذ البيضاء" باستخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي في بلدة دوما، بحسب القناة الروسية.

سوريا باريس فرنسا جان إيف لودريان ضرب سوريا

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