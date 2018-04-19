"الشيوخ الأمريكي" يصادق على تعيين جيم برايدنستاين رئيسا لوكالة "ناسا"

واشنطن (د ب أ)

أصبح لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" رئيسًا جديدًا بصفة رسمية، بعد أكثر من عام على خلو هذا المنصب، حيث صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، على اختيار جيم برايدنستاين لشغل المنصب بعد ثمانية أشهر من ترشيح الرئيس دونالد ترامب له.

وبرايدنستاين هو نائب عن الحزب الجمهوري من ولاية أوكلاهوما.

وقال برايدنستاين "إن المصادقة على اختياري للمنصب شرف لي"، مضيفًا "يسعدني أن أعمل مع الفريق المتميز لوكالة ناسا، من أجل تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي بشأن الفضاء".

يخلف برايدنستاين، تشارلز بولدن، أحد رواد الفضاء السابقين الذي قدم استقالته بداية 2017 بعد توليه قيادة الوكالة على مدار ثمان سنوات.

كان المدير التنفيذي لناسا روبرت لايتفوت يقوم مؤقتا على شؤون الوكالة خلال الفترة الانتقالية الماضية.

وقد صوت الديموقراطيون بمجلس الشيوخ جملة ضد برايدنستاين، حيث يتهمونه بقلة الخبرة في مجال الفضاء.