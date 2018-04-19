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أمريكا تعرب عن خيبة أملها إزاء انتقال السلطة "غير الديمقراطي" في كوبا

10:31 م الخميس 19 أبريل 2018
أمريكا تعرب عن خيبة أملها إزاء انتقال السلطة "غير الديمقراطي" في كوبا

الرئيس الكوبي الجديد ميجيل دياز كانيل

واشنطن (د ب أ)

أعربت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عن "خيبة أملها" إزاء تعيين الحكومة الكوبية رئيسًا جديدًا للبلاد دون تصويت من الشعب الكوبي، فيما وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، انتقال السلطة بأنه "تحول غير ديمقراطي".

وقالت نويرت إن الحكومة الكوبية "اختارت إسكات الأصوات المستقلة، والحفاظ على احتكارها القمعي للسلطة، بدلاً من السماح لشعبها باختيار هادف من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية".

وحثت نويرت الرئيس الكوبي الجديد ميجيل دياز كانيل، على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين حياة الشعب الكوبي، واحترام حقوق الإنسان، ووقف القمع، وإتاحة المزيد من الحريات السياسية والاقتصادية.

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