ترميم "بيت السلام" بالمنطقة منزوعة السلاح استعدادًا للقاء قائدي الكوريتين

بكين (أ ش أ)

يجري حاليا ترميم وتجديد المبنى الذي يقع في المنطقة منزوعة السلاح بين حدود الكوريتين، ومعروف باسم "بيت السلام"، استعدادا لاستضافة القمة التاريخية التي قد تمهد الطريق لنهاية عقود من العداء.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية ، في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس ، إنه من غير المعروف بعد كيف سيسافر زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون إلى "بيت السلام" الذي يقع على الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة العسكرية المشتركة للقاء رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي كوريا الشمالية يجرون استعدادات أمنية ليتمكن كيم من السير على الأقدام عبر الحدود ، في بادرة ترمز إلى النية لعقد المصالحة ، حسب ما أبلغه مسؤولون لصحفيين أثناء جولة في المنطقة منزوعة السلاح.

ونوهت بأنه لا يوجد زعيم كوري شمالي عبر حدود المنطقة منزوعة السلاح سيرا على الأقدام منذ الاتفاق على الهدنة بين الكوريتين في 1953.

ولفتت إلى أن المنطقة منزوعة السلاح ، التي يزورها نحو 100 ألف سائح سنويا ، تم إغلاقها للعامة منذ الأسبوع الماضي بينما يتم تجديد "بيت السلام" لاستضافة المحادثات المزمع عقدها في 27 أبريل الجاري.

وقالت الصحيفة إن نحو 10 عمال يعملون داخل وحول المبنى الرمادي المكون من 3 طوابق ، كما يقومون بتجديد مدخل البناية الذي تغطيه حاليا طبقة من الفينيل الأزرق.