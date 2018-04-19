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سكرتير الناتو: حادث سكريبال لا يدخل في إطار المادة الخامسة من ميثاق الحلف

10:24 م الخميس 19 أبريل 2018
سكرتير الناتو: حادث سكريبال لا يدخل في إطار المادة الخامسة من ميثاق الحلف

ينس شتولتنبرج

لاهاي (أ ش أ)

أكد ينس شتولتنبرج سكرتير عام حلف الأطلنطي (ناتو)، اليوم الخميس، أن حادث تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجى سكريبال وابنته لا تدخل في إطار المادة الخامسة من ميثاق الناتو التي تجيز استخدام الأمن الجماعي.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن شتولتنبرج أوضح -في محاضرة ألقاها بإحدى جامعات مدينة لاهاي الهولندية- أن الحلف يجب أن يتصرف في هذه القضية بشكل مناسب.

وتابع: "إن ما حدث مع سكريبال لا يعتبر -مع ذلك- اعتداء أو حادثا يستوجب تطبيق المادة الخامسة من ميثاق الناتو ومن ثم اللجوء إلى آلية الأمن الجماعي".

وأشار شتولتنبرج إلى أن الناتو تعامل مع قضية سكريبال بتخفيض عدد أعضاء البعثة الروسية الدائمة لدى الحلف.

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حلف الأطلنطي ينس شتولتنبرج سيرجى سكريبال حادث تسميم

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