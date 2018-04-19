وزير الخارجية الألماني يصف العداء للسامية في بلاده بأنه "مخجل"

برلين (د ب أ)

أدان هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، الاعتداءات الأخيرة على يهود في ألمانيا واصفا إياها بأنها "مخجلة".

وقال ماس، اليوم الخميس، في برلين خلال لقاء احتفالي بمناسبة الذكرى السبعين لإعلان قيام إسرائيل: "هذا الأمر يبين أن علينا اليوم أيضًا أن نتخذ موقفا واضحا من أية صورة من صور العداء للسامية".

وواصل ماس القول: "إن مسؤوليتنا عن حماية الحياة اليهودية لن تنتهي"، مؤكدا بأنه بالنسبة للعداء للسامية فليس هناك "حدود دنيا، فما دام من الضروري أن تحمي الشرطة لدينا المدارس والمعابد اليهودية، وما دام الشباب اليهودي يضرب على قارعة الطريق لا لشيء إلا لأنه يرتدي القلنسوة ، وما دامت الجوائز تمنح للاستفزازات المعادية لليهود، فإن ذلك يظل مخجلا".

وكان مغنيا الراب الألمانيان فريد بانج وكوليجاه حصلا، قبل عدة أيام، على جائزة "إكو" الموسيقية المرموقة على ألبومهما المثير للجدل بسبب احتوائه على عبارات معادية لليهود.

كما أثار اعتداء معاد لليهود استياء عارما في ألمانيا حيث تعرض شاب يهودي يحمل القلنسوة للاعتداء في حي برينسلاور برج في برلين.

تحرس الشرطة الألمانية في برلين، وغيرها من المدن الألمانية، الكنس والمؤسسات اليهودية على مدار الساعة.

شارك في الاحتفال بذكرى إنشاء دولة إسرائيل أيضا في برلين كل من رئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير، والسفير الإسرائيلي لدى برلين جيريمي إساخاروف.

وصف ماس علاقات الصداقة الوثيقة بين ألمانيا وإسرائيل على مدار أكثر من ثمانين عاما بعد المحرقة بأنها "هدية رائعة" لجميع الألمان.

وقال ماس: "أحيانا يكون لدينا انطباع بأنها هدية غير مستحقة".

وأكد ماس "أن إحياء ذكرى قتل ستة ملايين يهودي على يد النازيين يجب ان يظل حيا في أذهاننا"، مضيفا: "وليس لذلك حد نهاية".