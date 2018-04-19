الأمم المتحدة تبحث مع موسكو ودمشق تأمين خبراء "حظر الكيميائي" في دوما

نيويورك (أ ش أ)

أكدت الأمم المتحدة أن فريقًا من خبرائها يبحث مع ممثلي دمشق وموسكو، ترتيبات أمنية ستتيح لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في مزاعم استخدام غاز سام في مدينة دوما السورية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن أعربت، في تقرير وجهته إلى مجلس الأمن الدولي، عن أمل المنظمة الدولية في وضع ترتيبات ستسمح لفريق خبراء "حظر الكيميائي" بدخول دوما في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن الإدارة الأممية للسلامة والأمن تجري حاليًا مزيدا من المناقشات والتنسيق مع ممثلي الحكومة السورية والشرطة العسكرية الروسية بشأن كيفية تعزيز الترتيبات الأمنية في مواقع محددة بمدينة دوما، وأن هذه الإجراءات ستسمح على الأرجح لبعثة تقصي الحقائق بالانتشار في تلك المواقع في أقرب وقت ممكن والاعتماد على الدروس التي تعلمناها خلال الزيارة الأمنية المسبقة.

وأكد التقرير أن فريقا أمنيا من الأمم المتحدة يرافقه عسكريون روس أطلق عليه النار أثناء تنفيذه مهمة استطلاعية في دوما تمهيدا لدخول محققي "حظر الكيميائي" إلى المدينة.

وأوضح أن الفريق الأممي والمواكبة العسكرية الروسية واجها أولا تظاهرة سلمية كبيرة ، ثم وقع في موقع آخر انفجار وإطلاق نار من أسلحة خفيفة باتجاهه ، مؤكدا أن الخبراء الأمميين غادروا المنطقة تحت غطاء وحماية الشرطة العسكرية الروسية وعادوا إلى دمشق.