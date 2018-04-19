مصادر سورية: التوصل إلى اتفاق لخروج المسلحين من القلمون إلى إدلب

دمشق - (أ ش أ)

أفادت مصادر سورية اليوم الخميس، بأن القوات الحكومية توصلت إلى اتفاق مع الفصائل المسلحة في منطقة (القلمون) الشرقي في ريف دمشق الشمالي الشرقي يتضمن خروج المسلحين من المنطقة إلى الشمال السوري.

وأكدت خلية الإعلام الحربي المركزي الموالية للحكومة السورية أن الاتفاق أبرم بين الطرفين بوساطة روسية، موضحة أنه يقضي بنقل جزء من المسلحين إلى محافظة إدلب والبقية إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم).

وأشار الإعلام الحربي إلى أنه من المقرر أن يسلم المسلحون غدا أسلحتهم الثقيلة والمعدات العسكرية إلى القوات الحكومية، تمهيدا لتطبيق الاتفاق المبرم وتسوية أوضاع من يرغب في ذلك منهم.